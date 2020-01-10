"Ганьба" та "На смітник!": Вальверде зробив шокуючий подарунок гравцям Барселони після Атлетіко – іспанські ЗМІ лютують

Барселона отримала чергового болючого ляпаса під керівництвом Ернесто Вальверде. Цього разу каталонці достроково припинили боротьбу за Суперкубок Іспанії, віддавши практично виграний поєдинок.

Після нелогічної та навіть трохи містичної поразки Барси від Атлетіко іспанські ЗМІ вкотре пригадують Рим і Ліверпуль. Мовляв, команда Вальверде продовжує страждати від старих комплексів, демонструючи цілковиту відсутність характеру. "Фіаско, яке неможливо пояснити здоровим глуздом", – йдеться у свіжому номері газети Marca. "Блаугранас" домінували 75 хвилин, мали найкращого Мессі, створювали розкішні моменти... але провалились під самісінький кінець, і це коштувало титулу, нехай більше виставкового.

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Звісно, що зараз неабияк дістається тренеру, який вже звик до поливання брудом, але, за його ж словами, не надає цьому особливого значення. Саме так "Мураха" коментував освистування з боку фанатів у Саудівській Аравії. Поки основна маса прихильників "більше ніж клубу" чекає настільки омріяної відставки, Вальверде отримує найцінніше у своїй непростій ситуації – підтримку "священних корів" команди (Мессі, Суареса, Піке). Робота 55-річного фахівця стала, мабуть, найбільш обговорюваною темою серед мадридських і каталонських експертів у соціальних мережах. Ба більше, за деякими інсайдами вже в понеділок у таборі Барси може відбутись великий "переворот".

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Ведучий El Chiringuito та Jugones на каналі La Sexta Жозеп Педрерол ілюструє фіаско "кулес" у Суперкубку лише одним фото: "Знову". Динозавр спортивної журналістики Іспанії не сумнівається, що корінь усіх проблем його рідного клубу – це керманич з Естремадури.

Попри заяву одного з директорів Барселони Гільєрмо Амора, що тренеру не загрожує відставка, інсайд авторитетного спікера каталонської радіостанції RAC1 Жоана Марії Поу свідчить про інше. Вже на початку наступного тижня, коли збереться рада директорів клубу, може бути прийняте сенсаційне рішення. "Керівництво не має одностайної позиції щодо майбутнього Вальверде. Він перебуває у дуже делікатній ситуації. Справа не лише у поразці від Атлетіко. Вся увага до понеділкового засідання".

#frac1 | ️ @fotlipou: "Valverde no genera unanimitat. El tècnic està en una situació delicada. No només pel partit d'avui, es van sumant petits elements que fan cada vegada la situació més complicada. Atents a la Junta Directiva de dilluns". pic.twitter.com/5hg28q59r8 — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) January 9, 2020

Натомість агент ФІФА та футбольний експерт на телебаченні Жорді Хота, який "з дитинства" топить за Барсу, звинувачує у вильоті улюбленої команди очільника іспанської Федерації Луїса Рубіалеса, арбітра, VAR: "Ви домоглися свого. Барселона не гратиме у фіналі, куди вже пробилась. ГАНЬБА".

Rubiales, el árbitro, el VAR...Lo han conseguido.

El Barça no está en la final.

Una final en la que ya estaba.#VERGUENZA — Jota Jordi (@jotajordi13) January 9, 2020

Представник видання Marca Хуанма Родрігес традиційно насміхається з Мессі: "Зараз тобі залишається лише причесатись".

Експерт El Chiringuito Хуанфе Санс пояснює суть футбольної справедливості: "Вона вимірюється перемогами. Барса мала багато моментів завдяки космічному Мессі, але на іншому боці перебував Облак, який разом з розслабленістю каталонців протягнув Атлетіко у фінал".

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La justicia en el fútbol se mide en victorias. El Barça tuvo muchas ocasiones gracias a un Messi estelar pero en el otro lado está Oblak que junto al relax defensivo del Barça meten al Atleti en la final @elchiringuitotv — Juanfe Sanz (@JuanfeSanzPerez) January 9, 2020

Палкий прихильник "бланкос" Альфредо Дуро (La Sexta) лютує через начебто поблажливе до каталонців суддівство: "Це ганьба! Знову! Піке та Барселона користуються нечуваною протекцією. Якщо після пенальті Рамоса не фіксується гра рукою Піке, то це – державний переворот імені VAR! На смітник!".

Es una vergüenza!!! Una más!!!! Piqué y el Barça siguen teniendo un proteccionismo abusivo!!! Si lo de Sergio Ramos ayer fue penalti y no se pita la de Piqué de hoy asistimos a un GOLPE DE ESTADO DEL VAR!!!! Aún así... AL CARRER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Alfredo Duro (@alfredoduro1) January 9, 2020

Редактор AS Томас Ронсеро шкодує, що "кулес" не потрапили у фінал... бо його Реалу тепер доведеться грати з сильнішим колективом: "Барса знову продемонструвала серйозні дефекти в обороні. Атлетіко ніколи не здається. Я не задоволений. Волів би бачити каталонців у фіналі. Вони – більш прийнятний суперник".

El Barça ha vuelto a demostrar que es un equipo con serias carencias defensivas. El Atleti nunca se rinde. No estoy contento. Hubiese preferido al Barça en la final del domingo. Hubiese sido un rival mucho más asequible. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) January 9, 2020

Одіозний екс-делегат Севільї Крістобаль Сорія, який нині запалює у студії El Chiringuito, зробив очевидний висновок: "Безумовно, Барселона Вальверде має серйозну проблему з характером".

Definitivamente este Barcelona de Valverde tiene un problema grave de caracter... — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) January 9, 2020

Журналіст Mundo Deportivo Франсеск Агілар, який першим анонсував перемогу Мессі у боротьбі за "Золотий м'яч-2019", вважає, що футболістам Барселони зручно працювати з Вальверде: "Грізманн розповідав, що Атлетіко продемонстрував кращу фізичну готовність...і Вальверде відправляє своїх підопічних на відпочинок до понеділка. Як займаються, так і грають. У минулому сезоні вже підіймалось питання роботи на тренуваннях".

Griezmann dice al final del partido que "el Atlético tenía más piernas..." Y Valverde les da fiesta hasta el lunes. En el fútbol sigue vivo el dicho de que se juega como se entrena. Ya la temporada pasada se puso en entredicho el nivel de exigencia en los entrenamientos del Barça — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) January 9, 2020

Репортер La Sexta Кім Доменеч розвиває думку свого колеги: "Команда підтримує Вальверде, а той віддячує вихідними".

El vestuario respalda a Valverde y el entrenador les da libre hasta el lunes. — Quim Domènech Puigbó (@quimdomenech) January 9, 2020

Провідний коментатор Іспанії Маноло Лама досі не вірить, що Барса просто подарувала матч Атлетіко: "Це неймовірно, що з такою грою Мессі команда поступається. Лео мав би розчаруватись. Рома, Ліверпуль, а зараз ще й Саудівська Аравія".

Es increíble que jugando Messi como lo ha hecho esta noche...el Barça haya perdido.

Leo debe estar desesperado.

Roma

Liverpool y

ahora Arabia Saudí, — Manolo Lama (@lamacope) January 9, 2020

А ось завжди емоційний Давід Санчес (Marca) наполягає, що Мессі врятував Вальверде від звільнення, підтримавши тренера у мікст-зоні: "Дебати завершились. Містер залишається!".

Messi sale en zona mixta y da su apoyo a Valverde. Se acabó el debate. El mister sigue ! — ????? ??́????? (@David74Sanchez) January 9, 2020

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