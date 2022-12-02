Уругвай встречается с Ганой в рамках 3-го тура группового этапа на ЧМ-2022. Ищите ссылку на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Гана – Уругвай стартует в 17:00. Поскольку поединки 3-го тура в одной группе проходят параллельно, посмотреть эту игру вживую можно только на сервисе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. На Суспільному покажут матч Португалия – Южная Корея. Текстовую онлайн-трансляцию Гана-Уругвай проведет "Футбол 24".

Гана – Уругвай: анонс матча ЧС-2022 – африканцы попытаются отомстить Суаресу за легендарное ограбление

Это решающий поединок в борьбе за путевку в плей-офф. Сегодня Уругваю нужна только победа. А Гана хочет отомстить, в частности, Луису Суаресу за эпичный полуфинал ЧМ-2010. Сегодня африканцам будет достаточно ничьей, чтобы отправить соперника домой.

Уругвай: Рочет – Варела, Хименес, Коатес, Оливейра – Бентанкур, Вальверде, Де Арраскаэта, Пельистри – Суарес, Нуньес

Гана: Зиги - Самед, Амарти, Дж. Айю, А. Айю, Баба, Уильямс, Кудус, Партей, Салису, Сейду