Чемпионат мира-2022, 3-й тур группа Н

2 декабря, 17:00, г. Аль-Вакра, стадион "Аль-Джануб"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Телетрансляция: MEGOGO, Общественное

Tsamina mina, eh, eh

Waka waka, eh, eh

Tsamina mina zangalewa

На этот раз для Африки

Евангелие от Шакиры, Waka Waka, 07/2010

Именно таким эпиграфом хочется начать анонс поединка между сборными Уругвая и Ганы. Именно под звуки легендарной Waka Waka "черные звезды" и "селесте" подарили футболу один из самых драматичных матчей в истории чемпионатов мира. В 2010 году ганцы находились всего в двух ударах от того, чтобы стать первыми африканскими четвертьфиналистами Мундиалей – впрочем, выстрел в пустые ворота Суарес парировал руками, а пенальти Гьяна на 121-й минуте прилетел в перекладину.

