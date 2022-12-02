Чемпионат мира-2022, 3-й тур группа Н

2 декабря, 17:00, г. Аль-Вакра, стадион "Аль-Джануб"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Телетрансляция: MEGOGO, Общественное

Tsamina mina, eh, eh

Waka waka, eh, eh

Tsamina mina zangalewa

На этот раз для Африки

Евангелие от Шакиры, Waka Waka, 07/2010

Именно таким эпиграфом хочется начать анонс поединка между сборными Уругвая и Ганы. Именно под звуки легендарной Waka Waka "черные звезды" и "селесте" подарили футболу один из самых драматичных матчей в истории чемпионатов мира. В 2010 году ганцы находились всего в двух ударах от того, чтобы стать первыми африканскими четвертьфиналистами Мундиалей – впрочем, выстрел в пустые ворота Суарес парировал руками, а пенальти Гьяна на 121-й минуте прилетел в перекладину.

Throwback to the biggest robbery in World Cup history pic.twitter.com/kK4QYamZ57 — ?????? (@KieranCFC88) November 15, 2022

Слезы удаленного 23-летнего Луиса моментально сменились на эйфорию, а дальше произошла серия пенальти. Они завершилась паненкой от Абреу и проходом Уругвая в четвертьфинал. Гана потеряла свой time for Africa – и еще долго в новостях писали о проклятии местных шаманов в адрес будущей звезды Ливерпуля, Барселоны и Атлетико. В самой африканской стране Луиса называют "дьяволом".

В сегодняшней заявке "черных звезд" нет героев того драматического вечера, а вот в составе "селесте" до сих пор выступают Суарес, Кавани и Муслера. Эти фамилии выступают "красной тряпкой" для каждого ганского футболиста. Тема мести не покидает страну – сегодня в Гане покажут фильм "Миссия отомстить", посвященный "ограблению" на ЧМ-2010. Топлива в огонь подбросил и Суарес, который на пресс-конференции отказался извиняться за свой легендарный "сейв".

Можно было бы прервать все эти воспоминания тезисом о том, что на дворе уже 2022-й год, но сегодняшний поединок происходит в похожих условиях. Проход команд в следующую стадию зависит именно от результата личной встречи – и сегодня Уругваю снова будет трудно. В Катаре сборная Ганы выглядит значительно живее "селесте", хотя склонность устраивать драму на ровном месте у "черных звезд" никуда не исчезла.

Не станем вспоминать драматические вылеты африканцев на предыдущих Мундиалях. Достаточно вспомнить нынешний: в матче с Португалией коллектив выглядел как минимум не слабее, отыгравшись на 73-й минуте – впрочем, глупые ошибки вылились в 1:3 уже на 80-й. Сократив отставание до минимума, Гана могла и 3:3 оформить, однако Уильямс на последних секундах не смог пробить в пустые ворота.

В поединке с корейцами Гана доминировала в первом тайме, забив два гола и ничего не позволив азиатам. Впрочем, уже на 61-й минуте на табло горели 2:2, причем "черные звезды" пропустили дважды за три минуты. Кудус на 68-й минуте снова вывел ганцев вперед, но в дальнейшем африканцы истерично отбивались, чудом не упустив победу.

Нельзя сказать, что Гана слабая. Этот коллектив откровенно нравится своей дисциплинированностью и агрессивной моделью игры, однако футболисты допускают слишком большое количество простых ошибок. Да и вообще стабильности не хватает. Очевидно, сказывается средний возраст сборной – она является самой молодой на ЧМ-2022.

Уругвай же привез в Катар один из самых престарелых составов. Опыт пока совсем не помогает "селесте" – латиноамериканцы набрали одно очко, не забив ни одного гола. Можно говорить о нефарте, ведь трижды они попадали в стойку, а Португалия и Южная Корея не выглядели намного лучше ("тигры" так и вообще не понравились). Проблема заключается в том, что и уругвайцы ничего хорошего в своей игре не продемонстрировали.

В теории, можно зацепиться за пребывание подопечных Диего Алонсо в топе по оборонительной работе, но выборка слишком мала, а их соперники не привыкли устраивать феерию в атаке. Более важно, что при наличии Нуньеса, Кавани, Суареса, Вальверде и Бентанкура "селесте" крайне слабо атакуют сами.

По крайней мере, выделить какие-то тенденции трудно – это сплошной сумбур. Отметить можно разве что отсутствие дисциплины – игроки часто стягиваются в зону мяча, не создавая ширину или большинство в нужных зонах. На коротких отрезках игры Уругвай может поджать любого, но особой выгоды это не приносит. Между тем, сегодня команде необходимо побеждать, и желательно – с как можно большим счетом.

Ориентировочные составы на матч Гана – Уругвай

Гана: Ати-Зиги – Лемпти, Амарти, Салису, Менса – Парти, Самед – Кудус, А. Айю, Д. Айю – Иньяки Уильямс

Уругвай: Рочет – Хименес, Годин, Коатес – Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино, Оливейра – Нуньес, Кавани

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Словом, Гана очень близка к тому, чтобы отомстить Уругваю за ЧМ-2010. Конечно, сатисфакция окажется не такой болезненной, как в ЮАР, однако пройти в плей-офф через голову заклятого врага все равно приятно. Тем не менее, количество звезд в составе и нестабильность "черных звезд" заставляют букмекеров ставить на победу "селесте".

На самом деле уже как-то и не хочется делать прогнозы на матчи чемпионата мира-2022. Все Мундиали дарят сенсацию, а в Катаре логика вообще отсутствует – все могут бить всех. Что и говорить, когда вчера в течение нескольких минут Испания и Германия вылетали из турнира, пропуская вперед Коста-Рику с Японией.

Если детально подумать над всеми раскладами, то в победу Уругвая как-то не верится. Слишком сухо в атаке играет эта команда. Моменты есть, но очень мало. Гана значительно живее и агрессивнее, однако при этом склонна терять преимущество на ровном месте. В таких условиях очень вероятным результатом кажется ничья.

Как же будет на самом деле – одному Богу известно.Цель Шахтера, поляк из Италии, новый Компани и сын беженцев из Судана – десять неочевидных юных талантов ЧМ-2022