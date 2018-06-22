Гамула: Люди в Екатеринбурге выбирали: пойти на футбол или кормить семью

Известный футбольный тренер Игорь Гамула рассказал, почему в Екатеринбурге на матч ЧМ-2018 Египет – Уругвай пришло мало людей.

"Наверное, наши возможности не сопоставимы с ценами на билеты. Зарплаты людям не позволяют посетить такой матч. Вот они и думают: пойти на футбол и заплатить за билет 12-15 тысяч рублей, или семью кормить. А если ты еще и вдвоем идешь, это может существенно ударить по кошельку.

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Однако не могу сказать, что это антиреклама чемпионата мира. Люди в нашей стране живут футболом", – цитирует Гамулу Спорт-Экспресс.

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