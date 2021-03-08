Гамшик официально стал игроком Гётеборга
Опытный полузащитник Марек Гамшик сделал неочевидный карьерный выбор. Бывший лидер итальянского Наполи будет выступать в чемпионате Швеции.
Ветеран пополнил ряды Гётеборга, сообщает официальный сайт клуба.
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Гамшик подписал с "ангелами" контракт до 31 августа 2021 года. В Швеции он будет выступать под привычным 17-м номером. В Скандинавию Гамшик переехал бесплатно, так как ранее покинул китайский Далянь Ифан. Ради выступлений в Гётеборге хавбек отказался от вариантов в России и в родном клубе – братиславском Словане.
В сезоне-2020 Марек Гамшик провел 14 матчей в китайской Суперлиге, в которых забил 2 мяча.
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