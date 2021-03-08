Ветеран пополнил ряды Гётеборга, сообщает официальный сайт клуба.

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Гамшик подписал с "ангелами" контракт до 31 августа 2021 года. В Швеции он будет выступать под привычным 17-м номером. В Скандинавию Гамшик переехал бесплатно, так как ранее покинул китайский Далянь Ифан. Ради выступлений в Гётеборге хавбек отказался от вариантов в России и в родном клубе – братиславском Словане.

В сезоне-2020 Марек Гамшик провел 14 матчей в китайской Суперлиге, в которых забил 2 мяча.

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