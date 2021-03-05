Рекордсмен "партенопейцев" по количеству проведенных матчей близок к переходу в шведский Гётеборг, сообщает Expressen.

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Гамшик якобы достиг устной договоренности с "ангелами". Вскоре словак прибудет в Швецию. Там Гамшик пройдет медосмотр и подпишет контракт с 2-кратным обладателем Кубка УЕФА. Гётеборгу ветеран достанется бесплатно, поскольку находится в статусе свободного агента. Ранее претендентами на 33-летнего хавбека называли братиславский Слован и ряд российских клубов.

Сезон-2020 Марек Гамшик провел за китайский Далянь Ифан. В его активе 14 матчей в Суперлиге, в которых опытный словак забил 2 мяча.

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