Гамшик: Анчелотти уговорил меня остаться в Наполи

Полузащитник Наполи Марек Гамшик все же останется в итальянском клубе.

"Я всегда пытался играть на максимум за этот клуб. Буду и дальше продолжать в таком же духе. У меня теперь в команде новая роль.

Анчелотти? Он успешный тренер в Европе, который может только мотивировать нас больше. Он был одним из факторов, которые заставили меня остаться, он продолжал звонить мне и уговорил не покидать Наполи", – цитирует Гамшика издание Premium Sport.

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Ранее 31-летний полузащитник попал в сферу интересов Гуанчжоу Эвергранд, сумма трансфера могла составить 30 млн евро.

В прошлом сезоне Марек провел за Наполи 38 матчей в Серии А и отметился 7 голами.

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