toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОРОНАВИРУС ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ

Гамейро установил исторический рекорд Лиги чемпионов для испанских клубов

23:20 98 Читати українською
Гамейро установил исторический рекорд Лиги чемпионов для испанских клубов
Кевин Гамейро / Getty images

Нападающий Валенсии Кевин Гамейро отметился голом в ответном матче Лиги чемпионов против Аталанты.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

Форвард "летучих мышей" записал свою фамилию в протокол на 21-й минуте и стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить в турнире за три разных испанских клуба, сообщает MisterChip.

Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский с надеждами на роль джокера

Добавим, что ранее Гамейро отличался в главном клубном европейском турнире, выступая за Севилью и Атлетико.

Напомним, первая встреча между Валенсией и Аталантой, состоявшейся в Италии, завершилась победой команды из Бергамо со счетом 4:1.

Валенсия – Аталанта: армия фанатов "летучих мышей" собралась, несмотря на предостережения относительно коронавируса

blog_ava
Валенсия – Аталанта: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ – Малиновский с надеждами на роль джокера
21:55
873
Теги
Лига чемпионов Видеоновости Валенсия - Аталанта Валенсия Валенсия Кевин Гамейро Кевин Гамейро
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
2
мин
Минай
15:00
Ингулец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук