Гамейро установил исторический рекорд Лиги чемпионов для испанских клубов

Нападающий Валенсии Кевин Гамейро отметился голом в ответном матче Лиги чемпионов против Аталанты.

Форвард "летучих мышей" записал свою фамилию в протокол на 21-й минуте и стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить в турнире за три разных испанских клуба, сообщает MisterChip.

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Добавим, что ранее Гамейро отличался в главном клубном европейском турнире, выступая за Севилью и Атлетико.

Напомним, первая встреча между Валенсией и Аталантой, состоявшейся в Италии, завершилась победой команды из Бергамо со счетом 4:1.

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