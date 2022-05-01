Гамейро признался, чего не хватает Месси во Франции – оригинальный фактор
Опытный нападающий Страсбура Кевин Гамейро высказался по поводу выступлений Лионеля Месси во французском первенстве.
"Ему нужно немного времени и немного солнца (смеется – прим.). Изменения даются нелегко, Лео нужно еще времени, несмотря на это, он – отличный игрок.
Месси оказался главным расточительством в топ-чемпионатах Европы – для гола не хватает даже 10 моментов
Месси в Барселоне и ПСЖ продемонстрировал, каким прекрасным футболистом он является. Очень повезло, что он оказался в нашем чемпионате", – сказал Гамейро TyC Sports.
Для 34-летнего аргентинца первый сезон во Франции складывается не слишком удачно по сравнению с предыдущими кампаниями в Испании: всего 9 голов и 13 результативных передач в 31 матче за ПСЖ.
ПСЖ устроил чемпионскую перестрелку с сенсацией сезона – Месси молчит, Неймар ассистирует, а Мбаппе может все