"Ему нужно немного времени и немного солнца (смеется – прим .). Изменения даются нелегко, Лео нужно еще времени, несмотря на это, он – отличный игрок.

Месси оказался главным расточительством в топ-чемпионатах Европы – для гола не хватает даже 10 моментов

Месси в Барселоне и ПСЖ продемонстрировал, каким прекрасным футболистом он является. Очень повезло, что он оказался в нашем чемпионате", – сказал Гамейро TyC Sports .

Для 34-летнего аргентинца первый сезон во Франции складывается не слишком удачно по сравнению с предыдущими кампаниями в Испании: всего 9 голов и 13 результативных передач в 31 матче за ПСЖ.