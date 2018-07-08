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Гамейро близок к переходу в Валенсию

15:37 35 Читати українською
Гамейро близок к переходу в Валенсию
Кевин Гамейро / Getty Images

Атлетико и Валенсия согласовали трансфер французского нападающего мадридцев Кевина Гамейро.

31-летний форвард вскоре станет игроком Валенсии, сообщает AS.

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По информации издания, клубы согласовали детали перехода Гамейро. Левантийцы заплатят "матрасникам" за француза 14 млн евро. Еще 6 млн евро Атлетико может получить бонусами.

Гамейро является первым выбором главного тренера "летучих мышей" Марселино Гарсии Тораля, который стремится усилить атакующую линию Валенсии. Трансфер состоится сразу после того, как мадридцы найдут замену форварду. Основным претендентом на переход в Атлетико является нападающий Милана Никола Калинич.

В сезоне 2017/18 Кевин Гамейро провел 25 матчей в Ла Лиге, в которых забил 7 мячей.

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