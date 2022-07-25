В прошлый четверг Германия потеряла одного из величайших своих футболистов – Уве Зеелера. Легендарный нападающий скончался в возрасте 85 лет. Практически всю карьеру, с 1953 по 1972 год, он провел в составе Гамбурга, забив 496 голов в 582 матчах. Клуб и его фанаты, конечно же, не могли не отреагировать на это печальное событие.

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Перед матчем против Ганзы болельщики подготовили модульное шоу, выложив на трибуне прозвище Зеелера в Гамбурге – Uns Uwe (Наш Уве). На растяжке снизу было написано: "Верный и скромный – величайший из всех времен".

Футболисты, в свою очередь, вышли на поле в специальных футболках с надписью "Uns Uwe" посередине.

К сожалению для "динозавров", в такой важный день Гамбург потерпел поражение. Команда пропустила единственный гол на 94-й минуте встречи.

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