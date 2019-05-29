Гамбург официально назначил Хекинга главным тренером команды

Немецкий Гамбург решил сменить наставника после неудачи в борьбе за выход в элиту.

"Динозавры" на официальном сайте сообщили о назначении Дитера Хекинга на должность руководителя команды.

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Последним местом работы 54-летнего специалиста была менхенгладбахская Боруссия, которая завершила сезон на 5-м месте и получила путевку в Лигу Европы. Несмотря на это, Хекинг решил не продолжать сотрудничество с командой и начал поиски нового клуба.

Гамбург после вылета из Бундеслиги год назад занял четвертое место по итогам сезона во второй Бундеслиге и не смог вернуться в элитный дивизион.

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