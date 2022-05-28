В субботу, 28 мая, в Гамбурге состоялся благотворительный поединок, организованный украинским боксером Владимиром Кличко, сообщает Ndr.de.

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В товарищеской встрече, которая состоялась в рамках "Пакта ради солидарности и будущего" между Киевом и Гамбургом, сошлись звезды Немецкого футбольного союза и легенды Гамбурга, усиленные представителями шоу-бизнеса. Футбольное шоу началось с исполнения гимна Украины. Сам поединок изобиловал голами – зрители, которых собралось на стадионе около 5 тысяч, увидели 16 (!!!) голов.

За Немецкий футбольный союз выступали Томас Хельмер, Патрик Овомоела, Кристиан Треш, Патрик Хельмес, Новин Омилад, Конни Полерс, Мириам Шайб, Дженнифер Майер и Урсула Холл. Легенд Гамбурга представляли Марсель Янсен, Петр Троховский, Айлтон, Йорг Альберц, Кристиан Ран, Томас Гравесен, Стиг Тэфтинг, Гаральд Шпорль, Бастиан Рейнхард. К слову, одним из голов сумел отличится бывший представитель донецкого Металлурга – Айлтон.

Кроме пожертвований были собраны спальные мешки, шерстяные и флисовые одеяла – все это будет передано в пользу пострадавших от войны украинцев.

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