Гамбург уступил Герте и снова пролетел мимо Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча за прописку в элите.

Гамбург ежегодно близок к возвращению в Бундеслигу, но постоянно совсем немного не хватает для успеха. "Красноштанники" выиграли первый поединок у Герты, но в ответном матче снова провалились. Хотя играли дома перед заполненными трибунами.

Гамбург 5-й год подряд не будет играть в Бундеслиге

Гости из столицы забили быстрый гол из углового. Равный счет по итогам двух матчей держался до середины второго тайма. Решающим стал фантастический удар Платтенхардта со штрафного. Защитник закрутил мяч в "девятку" прямым ударом с острого угла.

Герта сохранила прописку в элите, а Гамбург в следующем сезоне снова попытается повыситься в классе.