"Я лишь сотрудник клуба, решение принимает руководство. Я решил не комментировать его (решение отстранить Месси от команды – прим.). Оскорбления в мой адрес? Как тренер, я уязвим. Понимаю это, но стараюсь оставаться сосредоточенным.

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Когда Месси вернется? Посмотрим, когда он вернется и что произойдет. В клубе будут дискуссии, но я понимаю, что Лео – первый, кто обеспокоен ситуацией. Поведение ультрас, которые окружили дома Месси, Неймара и Верратти? Мы должны быть осторожными с этим. Я могу понять гнев и разочарование наших сторонников, а также демонстрацию перед офисом ПСЖ, который является нашим местом работы, но я не могу согласиться с тем, чтобы идти к дому игрока, потому что ситуация может выйти из-под контроля. Люди сошли с ума.

Существует большая пропасть между тем, что пишут, и тем, как команда чувствует себя каждый день. Мы увидели это в начале недели с дисквалификацией Лео, плохой игрой... ПСЖ переживает не самые приятные моменты, но у нас есть цель – победа в Лиге 1 – и мы работаем над ее достижением. Реакция раздевалки после поражения от Лорьяна показывает мне, что игроки хотят выиграть титул", – заметил Гальтье на пресс-конференции.

Напомним, Месси отстранили от команды на 2 недели из-за его несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию, хотя Лео утверждает, что имел договоренность с боссами.

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