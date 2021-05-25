В расположении Лилля произойдут изменения после сенсационного сезона. Главный тренер Кристоф Гальтье объявил, что уходит из коллектива.

"Я принял решение. Сегодня утром после долгого разговора я сообщил президенту, что собираюсь уйти из Лилля.

Я не знаю, какие слова подобрать. Я просто уверен, что мое время здесь завершилось. Этого четырехлетнего цикла достаточно. Я чувствую, что настал момент покинуть этот прекрасный клуб", – цитирует Гальтье RMC Sport.

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К слову, Кристоф возглавил Лилль в декабре 2017 года, а текущий сезон команда под его руководством завершила на первой строчке, на 1 пункт опередив ПСЖ. Ранее он 7,5 лет тренировал Сент-Этьен и завоевал с "зелеными" Кубок Франции в 2013-м.

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