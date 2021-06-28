"Орлята" объявили о назначении 54-летнего специалиста посредством официального сайта клуба.

Кухаревич встретится с Неймаром и Мбаппе в первом туре – Лига 1 обнародовала календарь на сезон 2021/22

Гальтье возглавил Ниццу после четырех сезонов у руля Лилля. Сезон 2020/21 "доги" сенсационно завершили с чемпионским титулом Лиги 1, опередив звездный ПСЖ на 1 пункт. Ранее Гальтье 7,5 лет тренировал Сент-Этьен и взял с "зелеными" Кубок лиги 2012/13. В его персональной коллекции 3 приза лучшему тренеру года в чемпионате Франции.

К слову, Ницца прошлый сезон в Лиге 1 завершила на 9-й строчке. Все свои четыре чемпионских титула "орлята" завоевали еще в 50-х.