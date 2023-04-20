ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов от Баварии еще на стадии 1/8, прекратил выступления в Кубке Франции и демонстрирует не лучшую игру в чемпионате. Кроме этого, 56-летний французский тренер вляпался в расистский скандал. Все вместе ставит под вопрос будущее коуча в Париже.

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Однако сам Кристоф настроен оптимистично. "Я планирую быть главным тренером Пари Сен-Жермен в следующем сезоне. Мы работаем с Луишем Кампушем над архитектурой состава на грядущую кампанию, потому что хотим больше баланса. Мы работаем над этим", – резюмировал Гальтье.

Напомним, чемпион Франции сезона 2020/21 перебрался в ПСЖ прошлым летом, его контракт действует еще год. Сейчас столичный гранд лидирует в Лиге 1, опережая на 8 очков Марсель.

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