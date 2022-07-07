"По Пинамонти уже были контакты с Интером. Конечно, нам нравится этот футболист. Единственный недостаток в том, что он немного дороговат. А вот о Белотти мы сейчас не думаем. Знаем, что он свободен, но ищем форварда с другими характеристиками.

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Марлон? По своим техническим характеристикам этот игрок нам нужен. Это не значит, что мы его покупаем, но я отвечаю на вопросы", – рассказал Галлиани во время презентации новой формы Монцы.

Напомним, команда, которой Галлиани руководит вместе с Сильвио Берлускони, поднялась в Серию А. Новичок проводит агрессивную трансферную кампанию. Монца уже подписала Раноккию, Краньо, Карбони, Сенси и Пессину.

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