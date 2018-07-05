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Галлиани: Перес ничего не рассказывал мне о трансфере Роналду в Ювентус

16:35 77 Читати українською
Галлиани: Перес ничего не рассказывал мне о трансфере Роналду в Ювентус
Адриано Галлиани / соцсети

Бывший генеральный директор Милана Адриано Галлиани прокомментировал возможный трансфер Криштиану Роналду в Ювентус.

"Я давний друг Флорентино Переса. Время от времени он рассказывает мне о предстоящих трансферах Реала, однако о возможном переходе Роналду в Ювентус от него я не слышал", – цитирует Галлиани Corriere della Sera.

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Отметим, президент Реала Флорентино Перес и агент Роналду Жорже Мендеш вскоре встретятся и обсудят будущее португальского форварда в Мадриде.

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Теги
Испания Флорентино Перес Адриано Галлиани Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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