Турецкий чемпион нанес Ливерпулю болезненное поражение в матче Лиги чемпионов, а после финального свистка еще и высмеял соперника в соцсетях. Галатасарай одержал минимальную победу благодаря пенальти в первом тайме – этого оказалось достаточно, чтобы впервые с октября 2012 года победить английскую команду. Тогда "львы" одолели Манчестер Юнайтед.

Несмотря на счет 1:0, встреча могла завершиться значительно хуже для команды Арне Слота, которая выглядела растерянной и медленной. Алиссон несколько раз спас Ливерпуль от неизбежного гола, но сам получил повреждение и был вынужден уступить место Гиорги Мамардашвили во втором тайме.

После финального свистка официальный англоязычный аккаунт Галатасарая в сети Х выложил ироничное сообщение, обыграв знаменитый девиз Ливерпуля: "Ты никогда не будешь уходить один, но иногда ты покидаешь поле без очков".

Отметим, что турецкие болельщики также отличились и были активными в течение всего матча – развернули баннеры в честь Диогу Жоты и вывесили политические призывы в поддержку Палестины.

You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points #UCL pic.twitter.com/oFsyQ2xfSv — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 30, 2025

