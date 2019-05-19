Галатасарай стал чемпионом Турции и выплатит Динамо неплохой бонус

Галатасарай за тур до окончания турецкой Суперлиги оформил чемпионство.

Галатасарай в 33-м туре чемпионата Турции победил дома Башакшехир со счетом 2:1. Именно этот матч решал судьбу чемпионства. Гости вышли вперед в первом тайме, но дважды пропустили после перерыва.

Кравец голом, а Кучер ассистом спасли свою команду от поражения в чемпионате Турции

Эта победа позволила Галатасараю завоевать двадцать второе чемпионство в своей истории. "Львы" за тур до окончания первенства опережают Башакшехир на 3 пункта, но обеспечили себе первое место за счет победы в личных встречах.

Динамо получит неплохой бонус, если Беланда станет чемпионом Турции

К слову, ранее сообщалось, что в случае завоевания чемпионства Галатасарай заплатит киевскому Динамо бонус в размере 500 тысяч евро за трансфер Беланда.