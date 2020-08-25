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Галатасарай согласился продать бразильца в Динамо, – СМИ

11:24 - Читати українською
Галатасарай согласился продать бразильца в Динамо, – СМИ
Маркао / Фото из открытых источников

"Бело-синие" готовят трансферную бомбу.

Турецкий Галатасарай достиг согласия с Динамо о переходе бразильского защитника Маркао в киевскую команду, сообщает издание Fotospor.

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Стамбульский клуб принял предложение киевлян и для перехода 24-летнего защитника больше нет никаких препятствий. Издание отмечает, что Динамо было реальным претендентом на Маркао, а сам бразилец уже давно находился "на чемоданах", ожидая лишь завершение всех формальностей с документами.

Напомним, об интересе киевлян к защитнику Галатасарая сообщалось сразу после назначения Мирчи Луческу главным тренером Динамо, однако часть СМИ считала такой трансфер маловероятным, указывая на слишком высокую цену (8 млн евро).

К слову, бразилец преимущественно действует в центре защиты, но в случае необходимости может закрыть позицию опорного полузащитника. В прошлом сезоне Маркао провел в турецкой Суперлиге 28 матчей, результативным действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 5,5 млн евро.

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