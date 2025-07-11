Галатасарай предложил Наполи 70 млн евро с банковскими гарантиями оплаты частями за Виктора Осимхена, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Сообщается, что переговоры продолжаются – решение остается за итальянским клубом.

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Ранее Наполи приостановил переговоры с Галатасараем по трансферу Осимхена из-за отсутствия финансовых гарантий со стороны турок. Виктор провел в Галатасарае сезон 2024/25 на правах аренды. Он отметился 37 голами и 7 ассистами в 41 матче во всех турнирах.

Напомним, что в услугах Осимхена также был заинтересован Аль-Хиляль.

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