Галатасарай в выездном поединке 14 тура чемпионата Турции камня на камне не оставил от Истанбул Башакшехира. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Турции 2022/23, 14-й тур

Истанбул Башакшехир – Галатасарай – 0:7

Голы: Актюрокоглу, 14, 59, 85, Икарди, 45, (пен.), Ндайишимие, 45+4 (аг.), Мертенс, 65, Бардакчи, 88

Поединок между соседями по турнирной таблице завершился неожиданным результатом. Галатасарай повел в счете на 14 минуте благодаря голу Актюрокоглу. Перед перерывом Икарди удвоил преимущество ударом с пенальти, а Ндайишимие еще и срезал мяч в свои ворота, так что счет 0:3 в пользу Галатасарая по завершении первого тайма.

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Актюрокоглу забил и первый гол во второй половине – ему ассистировал Икарди. Мертенс с передачи Рашицы забил пятый мяч в ворота соперников, а на последних минутах Актюрокоглу и Бардакчи окончательно унизили соперника – Икарди и Мата ассистировали соответственно.

Таким образом, Галатасарай набрал 27 очков и поднялся на второе место, а Истанбул Башакшехир с 24 пунктами опустился на 4 строчку, уступая Адана Демирспору по дополнительным показателям.

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