Руководство Галатасарая раскрыло некоторые подробности контракта итальянского игрока. Соглашение предусматривает зарплату, которая составляет 3 миллиона евро в год, а еще предусмотрены бонусы на сумму около 15 млн евро. Об этом сообщил CNN Turk.

Тайна 1,5 миллиона евро в контракте Дзаньоло раскрыта – красивый жест Ромы на прощание

Согласно договоренности, если Галатасарай дважды выйдет в плей-офф Лиги чемпионов Дзаньоло получит один миллион евро. Такая же сумма прописана за выход в четвертьфинал и полуфинал. Игра за сборную Италии тоже имеет свою цену – 526 тысяч за полуфинал международного турнира и миллион за финал. За победу в Кубке Турции предусмотрен бонус в размере 789 тысяч евро. А если Николо Дзаньоло получит "Золотой мяч", выступая за турецкий клуб, то его банковский счет также увеличится, но точная сумма не была раскрыта. В соглашении прописано около 10 пунктов разнообразных бонусов.

Вряд ли есть вероятность, что итальянец сможет получить хотя бы половину того, что ему наобещали. Особенно это касается выплат за Лигу чемпионов. Напомним, что Дзаньоло перебрался из Ромы в Галатасарай зимой этого года. В чемпионате Турции полузащитник принял участие в двух матчах, в которых забил один гол.

"Я раздавлю тебе голову". Арда Туран – главный бедбой футбола: бил арбитра, просил себя застрелить, имел свидетеля Эрдогана