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Галатасарай продолжает переговоры по Яремчуку, – Цыганык

11:42 33 Читати українською
Галатасарай продолжает переговоры по Яремчуку, – Цыганык
Роман Яремчук / Гент

Чемпион Турции проявляет большой интерес к украинскому нападающему.

Турецкий гранд не собирается отказываться от трансфера форварда сборной Украины.

Яремчук – в приоритетном списке трансферов Галатасарая

"Галатасарай очень хочет Яремчука. Сейчас переговоры идут, есть официальное приглашение. Переговоры были и зимой, сейчас они возобновились", – сказал Игорь Цыганык в эфире программы ЦиганикLive.

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Нападающий Гента ударно начал сезон 2019/20, отметившись четырьмя голами в 4 матчах за бельгийский клуб. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.

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Трансферы Гент Гент Игорь Цыганык Бельгия Турция Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Галатасарай Галатасарай
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