В прошлом году Галатасарай лишь по дополнительным показателям проиграл чемпионство Бешикташу, но в нынешнем сезоне – сплошная катастрофа. После 23 туров "львы" расположились рядом с зоной вылета.

Довбик был атакован турецкими фанами в сети – агент объяснил ажиотаж вокруг форварда сборной Украины

Одной из главных задач руководства на зиму был поиск нового нападающего. Галатасарай даже интересовался доступностью форварда сборной Украины Артема Довбика. В конце концов турки остановили свой выбор на проверенном, а главное – бесплатном кандидате.

В Галатасарай вернулся Бафетимби Гомис. Форвард, прославившийся колоритным стилем празднования голов, подписал контракт на полтора года. Предыдущим клубом француза был Аль-Хиляль, куда, кстати, он и ушел из Галатасарая летом 2018 года. В прошлый раз Гомис сыграл за турецкий клуб 42 матча, в которых забил 32 гола и отдал 6 ассистов.

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