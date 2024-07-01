Миши Батшуаи подписал контракт с Галатасараем и вскоре будет представлен как новый игрок клуба, сообщает инсайдер Fabrizio Romano. Соглашение игрока с клубом будет действовать до июня 2027 года.

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Батшуайи принадлежал Челси с 2016 года, но преимущественно выступал за другие клубы на правах аренды. В 2022-м форвард перешел в Фенербахче. В прошлом сезоне он сыграл за клуб 43 матча во всех турнираз, забил 24 гола и отдал 3 ассиста.

К слову, Галатасарай завершил прошлый сезон в статусе чемпиона Турции, имея в своем активе 102 очка. Фенербахче, в свою очередь, занял вторую строчку турнирной таблицы Суперлиги с 99 баллами.

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