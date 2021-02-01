Защитник Ньюкасла ДеАндре Йедлин присоединился к лагерю Галатасарая на правах свободного агента, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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"Львы" также арендовали у Бенфики Жедсона Фернандеса, который последний год провел в Тоттенхэме, но не смог там закрепиться, сыграв лишь в 7-ми матчах АПЛ. Соглашение португальца рассчитано до конца сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Турции после 21 тура Галатасарай расположился на третьей строчке.

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