Галатасарай планировал купить у Динамо Бурду, – агент ФИФА

Турецкий агент ФИФА Алааддин Мемиш рассказал, что Галатасарай очень хотел приобрести защитника киевского Динамо Никиту Бурду.

"Галатасарай ищет защитника. Если бы Никита Бурда ни был травмирован, то турецкий гранд постарался бы его приобрести в Динамо. В этом сезоне Галатасарай за ним внимательно следил и просматривал игры с его участием вживую.

Агент Кадара работает над его трансфером из Динамо в Китай

Главному тренеру "львов" Фатиху Териму очень нравятся боевые футболисты, особенно игроки оборонительного плана. Если бы Бурда попал в руки Терима, то мог бы стать одним из лучших в чемпионате Турции.

Есть хороший пример с Озаном Кабаком. Фатих Терим взял его из молодежной в первую команду Галатасарая. Он стал ему доверять, а футболист получал игровую практику и прогрессировал. Через некоторое время он перебрался в Штутгарт. Летом прошлого года его купил Шальке за 15 миллионов евро", – сказал Мемиш в комментарии FootBoom.

Динамо – Легия: Цитаишвили открывает голевой счет 2020 – неплохие дебютанты, солидный новый капитан, старые болячки

Напомним, Бурда получил травму в конце сентября 2019 году в матче против Ворсклы. Защитник травмировал коленный сустав и перенес операцию.