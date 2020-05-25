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Галатасарай отказался обменивать экс-легионера Динамо на форварда Бетиса

19:30 77 Читати українською
Галатасарай отказался обменивать экс-легионера Динамо на форварда Бетиса
Юнес Беланда / Фото ФК Динамо

Турецкий Галатасарай высоко ценит своего хавбека Юнеса Беланду.

Галатасарай получил предложение обменять своего полузащитника Юнеса Беланду на форварда Бетиса Диего Лаинеса Лейву, сообщает Fotospor.

Беланда заинтересовал принципиальных оппонентов из Примеры, – MD

Боссов турецкого клуба такое предложение не впечатлило, несмотря на доплату 1,5 млн евро, и они ответили отказом.

В нынешнем сезоне Беланда провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Ранее он защищал цвета Ниццы, Шальке, киевского Динамо (2013-2017 годы) и Монпелье.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Галатасарай Галатасарай Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Диего Лаинес Лейва Диего Лаинес Лейва Юнес Беланда Юнес Беланда Бетис Бетис Турция
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