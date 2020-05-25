Галатасарай отказался обменивать экс-легионера Динамо на форварда Бетиса

Турецкий Галатасарай высоко ценит своего хавбека Юнеса Беланду.

Галатасарай получил предложение обменять своего полузащитника Юнеса Беланду на форварда Бетиса Диего Лаинеса Лейву, сообщает Fotospor.

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Боссов турецкого клуба такое предложение не впечатлило, несмотря на доплату 1,5 млн евро, и они ответили отказом.

В нынешнем сезоне Беланда провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Ранее он защищал цвета Ниццы, Шальке, киевского Динамо (2013-2017 годы) и Монпелье.

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