Виктор Осимхен окончательно перешел из Наполи в Галатасарай.

Галатасарай на своем официальном сайте объявил о подписании Виктора Осимхена. Сообщается, что клуб заплатил Наполи 75 миллионов евро, также "адзурри" получат 10% от будущей перепродажи игрока.

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Осимхен поставил подпись под 4-летним контрактом. Он получит единоразовую выплату в 15 млн евро + 1 млн евро бонуса за лояльность + 5 млн евро за использование имиджевых прав.

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