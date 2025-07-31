Галатасарай официально выкупил Осимхена – самый дорогой трансфер в истории турецкого футбола
21:51 - Читати українською
Виктор Осимхен окончательно перешел из Наполи в Галатасарай.
Галатасарай на своем официальном сайте объявил о подписании Виктора Осимхена. Сообщается, что клуб заплатил Наполи 75 миллионов евро, также "адзурри" получат 10% от будущей перепродажи игрока.
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Осимхен поставил подпись под 4-летним контрактом. Он получит единоразовую выплату в 15 млн евро + 1 млн евро бонуса за лояльность + 5 млн евро за использование имиджевых прав.
Трансфер Осимхена стал самым дорогим в истории турецкого футбола.
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