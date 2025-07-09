Галатасарай не оставляет попыток подписать Осимхена – топ-инсайдер раскрыл сумму нового предложения, но есть препятствие
Галатасарай предпринял еще одну попытку переманить Виктора Осимхена, обратившись к Наполи с новым финансовым предложением.
Турецкий гранд предложил 75 миллионов евро, что соответствует сумме отступных, предусмотренных в контракте нападающего, сообщает Фабрицио Романо.
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Впрочем, клуб из Стамбула намерен разбить эту сумму на несколько платежей, которые растянутся на пятилетний период, что может стать камнем преткновения в переговорах. В Неаполе еще не приняли окончательного решения.
Ранее интерес к Осимхену проявлял Аль-Хилаль, также предлагая 75 миллионов евро, однако саудовскому клубу пока не удалось договориться с самим игроком.
Напомним, что в прошлом сезоне нападающий уже выступал за Галатасарай в аренде, где продемонстрировал феноменальную результативность – 37 голов и 7 ассистов в 41 поединке.
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