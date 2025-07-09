Галатасарай предпринял еще одну попытку переманить Виктора Осимхена, обратившись к Наполи с новым финансовым предложением.

Турецкий гранд предложил 75 миллионов евро, что соответствует сумме отступных, предусмотренных в контракте нападающего, сообщает Фабрицио Романо.

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Впрочем, клуб из Стамбула намерен разбить эту сумму на несколько платежей, которые растянутся на пятилетний период, что может стать камнем преткновения в переговорах. В Неаполе еще не приняли окончательного решения.

Ранее интерес к Осимхену проявлял Аль-Хилаль, также предлагая 75 миллионов евро, однако саудовскому клубу пока не удалось договориться с самим игроком.

Напомним, что в прошлом сезоне нападающий уже выступал за Галатасарай в аренде, где продемонстрировал феноменальную результативность – 37 голов и 7 ассистов в 41 поединке.

? Galatasaray have improved their official bid for Victor Osimhen.



€75m reached as value of the release clause but not triggering it… as the offer is with payment terms in five years as installments.



Decision up to Napoli. pic.twitter.com/85GGfLHTkH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

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