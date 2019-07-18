toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ ДИНАМО КИЕВ

Галатасарай нашел звездную альтернативу Яремчуку

18:58 64 Читати українською
Галатасарай нашел звездную альтернативу Яремчуку
Радамель Фалькао / Фото Reuters

Турецкий Галатасарай близок к подписанию нападающего Монако Радамеля Фалькао.

Чемпион Турции уже согласовал условия личного контракта с колумбийским нападающим, сообщает TRT Spor. Зарплата игрока составит 7 млн ​​евро.

Фалькао может перейти в Галатасарай – турецкий клуб уже начал переговоры

Галатасараю осталось договориться с Монако, чтобы французский клуб отпустил своего лидера бесплатно. Монегаски готовы к такому шагу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Галатасарай изучает возможность приобретения Яремчука

Напомним, ранее сообщалось, что Галатасарай настроен укрепить линию нападения перед Лигой чемпионов. Одним из претендентов был нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук.

blog_ava
Ребров прокомментировал победу над Лудогорцем в матче квалификации Лиги чемпионов
08:50
516
Теги
Украинцы за рубежом Трансферы Монако Монако Турция Роман Яремчук Роман Яремчук Радамель Фалькао Радамель Фалькао Галатасарай Галатасарай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Де Лигт – игрок Ювентуса
    Італія — 10:06450 Де Лигт – игрок Ювентуса
5
мин
Динамо Минск
19:30
Лиепая
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук