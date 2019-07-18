Галатасарай нашел звездную альтернативу Яремчуку

Турецкий Галатасарай близок к подписанию нападающего Монако Радамеля Фалькао.

Чемпион Турции уже согласовал условия личного контракта с колумбийским нападающим, сообщает TRT Spor. Зарплата игрока составит 7 млн ​​евро.

Фалькао может перейти в Галатасарай – турецкий клуб уже начал переговоры

Галатасараю осталось договориться с Монако, чтобы французский клуб отпустил своего лидера бесплатно. Монегаски готовы к такому шагу, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Галатасарай изучает возможность приобретения Яремчука

Напомним, ранее сообщалось, что Галатасарай настроен укрепить линию нападения перед Лигой чемпионов. Одним из претендентов был нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук.