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Галатасарай нацелился на хавбека Ливерпуля

12:56 59 Читати українською
Галатасарай нацелился на хавбека Ливерпуля
Джердан Шакири и Мохамед Салах / Фото ФК Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири может перебраться в турецкую Суперлигу.

Галатасарай намерен усилиться хавбеком Джерданом Шакири, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Вероятно, идет речь об аренде 28-летнего швейцарца. На трансфер положительно может повлиять недостаточное количество игровой практики Джердана в Ливерпуле. В нынешнем сезоне АПЛ Шакири провел всего 6 матчей, в которых сумел отличиться голом.

После 26-ти туров чемпионата Турции Галатасарай расположился на третьей строчке.

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