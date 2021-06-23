Как известно, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко уже длительное время входит в сферу интересов Галатасарая.

Ярмоленко решил не продлевать контракт с Вест Хэмом, – итальянские СМИ

Как сообщает турецкий журналист Эртан Сюзгюн на своей странице в социальной сети Твиттер, стамбульцы уже контактировали с украинцем относительно возможного перехода в лагерь вице-чемпиона Турции. "Львы" надеются подписать Ярмоленко бесплатно – Вест Хэм, у которого с представителем сборной Украины контракт еще на год, готов отпустить Андрея без денег, чтобы разгрузить зарплатную ведомость (наш легионер получает одну из самых высоких зарплат в команде).

Напомним, в прошлом сезоне Андрей редко попадал в стартовый состав Вест Хэма и долго восстанавливался от травмы. В целом во всех турнирах Ярмоленко сыграл в 24 матчах (366 минут), в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. На Евро-2020 украинец успел отличиться уже дважды – в воротах Нидерландов и Северной Македонии. Transfermarkt оценивает Андрея в 4 млн евро.

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