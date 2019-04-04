Галатасарай хочет продать Беланда за 15 миллионов евро

Хавбек Галатасарая Юнес Беланда летом может сменить клуб.

Турецкий гранд хочет продать 29-летнего полузащитника за 15 миллионов евро. Среди претендентов на Беланда Боруссия Д, Монако, Аль-Наср и Эль-Рияд, сообщает Sabah.

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Напомним, марокканец известный в Украине по выступлениям за киевское Динамо, где хавбек играл с 2013-го по 2017-й год, откуда и перешел в Галатасарай.

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К слову. контракт Беланда с турецким клубом действует до лета 2021 года. В текущем сезоне в активе экс-динамовца 28 матчей за "львов", где он забил 4 гола и отдал 9 ассистов.