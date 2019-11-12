Галатасарай хочет продать Беланда – на экс-динамовца уже нашелся покупатель

Турецкий Галатасарай намерен продать полузащитника Юнеса Беланда и уже начал переговоры по поводу трансфера.

29-летний футболист уже в ближайшее время может перейти в Аль-Наср из Саудовской Аравии, сообщает msn.com. Турецкий клуб заработает на трансфере экс-игрока киевского Динамо около 10 миллионов евро.

Динамо получило солидную сумму от Галатасарая за интересный пункт в контракте Беланда

Беланда перебрался в Турцию летом 2017 года за 9,5 млн евро. С тех пор он провел в футболке Галатасарая 80 матчей, забил 9 голов и отдал 21 результативную передачу. Марокканец выступал за киевское Динамо с 2013-го по 2016-й год.

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