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Галатасарай хочет продать Беланда – на экс-динамовца уже нашелся покупатель

11:01 64 Читати українською
Галатасарай хочет продать Беланда – на экс-динамовца уже нашелся покупатель
Юнес Беланда / Goal.com

Турецкий Галатасарай намерен продать полузащитника Юнеса Беланда и уже начал переговоры по поводу трансфера.

29-летний футболист уже в ближайшее время может перейти в Аль-Наср из Саудовской Аравии, сообщает msn.com. Турецкий клуб заработает на трансфере экс-игрока киевского Динамо около 10 миллионов евро.

Динамо получило солидную сумму от Галатасарая за интересный пункт в контракте Беланда

Беланда перебрался в Турцию летом 2017 года за 9,5 млн евро. С тех пор он провел в футболке Галатасарая 80 матчей, забил 9 голов и отдал 21 результативную передачу. Марокканец выступал за киевское Динамо с 2013-го по 2016-й год.

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Теги
Аль-Наср Аль-Наср Турция Галатасарай Галатасарай Юнес Беланда Юнес Беланда
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