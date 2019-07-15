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Галатасарай хочет арендовать экс-игрока Шахтера Фреда

10:22 118 Читати українською
Галатасарай хочет арендовать экс-игрока Шахтера Фреда
Фред / фото: Sky Sports

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред может перебраться в чемпионат Турции.

Галатасарай стремится арендовать бразильского хавбека на год и предлагает клубу из Манчестера 2 миллиона евро. Ожидается, что "красные дьяволы" согласятся на предложение, ведь карьера в Англии у Ферда оказалась неудачной.

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Напомним, Фред перешел в Манчестер Юнайтед летом прошлого года из донецкого Шахтера. Английский гранд заплатил за хавбека 50 миллионов евро.

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В прошлом сезоне бразильский полузащитник провел за манкунианцев 25 матчей во всех турнирах, где забил гол и отдал голевую передачу.

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Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Галатасарай Галатасарай
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