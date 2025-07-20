Галатасарай договорился с Наполи о трансфере Осимхена – он будет зарабатывать больше Рашфорда
20 июля 23:13 - Читати українською
Следующие четыре сезона форвард Виктор Осимхен проведет в Галатасарае.
Наполи продает Осимхена в Галатасарай за 75 млн евро, информирует инсайдер Николо Скира. Сообщается, что игрок подпишет соглашение до лета 2029 года.
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Согласно источнику, в Стамбуле Осимхен будет зарабатывать 18 млн евро в год. Это – на четыре миллиона евро больше, чем заработает Маркус Рашфорд в Барселоне.
Наполи также получит 10% с последующей перепродажи нигерийца.
Виктор провел в Галатасарае сезон 2024/25 на правах аренды. Он отметился 37 голами и 7 ассистами в 41 матче во всех турнирах.
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