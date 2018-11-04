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Галатасарай – Фенербахче: перед матчем, который закончился массовой дракой, умер фанат – клуб трогательно попрощался

19:12 13 Читати українською
Галатасарай – Фенербахче: перед матчем, который закончился массовой дракой, умер фанат – клуб трогательно попрощался
Галатасарай – Фенербахче: горячее стамбульское дерби / фото: ФК Фенербахче

Центральный поединок 11 тура чемпионата Турции Галатасарай – Фенербахче выдался насыщенным на события, причем не только непосредственно на футбольном поле.

Матч 11 тура турецкой Суперлиги Галатасарай – Фенербахче завершился вничью 2:2. Гости по ходу поединка уступали 0:2, однако не опустили рук и сумели вырвать ничью.

Впрочем, даже не это было главным в матче. Уже после финального свистка на поле вспыхнула драка, в которой приняли участие около 30 человек – среди них практически все игроки обеих команд, в том числе представители тренерского штаба. По итогам потасовки арбитр поединка показал 3 красные карточки.

Но даже не это стало главным событием вечера в Стамбуле. Незадолго до начала поединка от сердечного приступа умер болельщик Фенербахче Корай Шенер. Ему было всего 22 года.

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Сегодня на домашней арене Фенербахче Шюкрю Сараджоглу прошла церемония прощания с болельщиком. На стадионе присутствовали игроки, тренерский штаб, персонал и руководство клуба, болельщики, родные и близкие фаната. В конце церемонии прощания гроб с телом Корая Шенер нес президент Фенербахче.

Фенербахче также отличился трогательным жестом. Клуб закрепил за погибшим фанатом его место на трибунах стадиона. Таким образом ни один другой человек теперь не сможет занять места, на котором Корай Шенер поддерживал Фенербахче в течение своей недолгой жизни.

К слову, матч не имел чрезвычайного турнирного значения – Галатасарай занимает 2 место в чемпионате, Фенербахче – 15.

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