"У Кристал Пэлас не было инициативы, но они заработали угловой, о котором, кстати, можно спорить, был он или нет, что объясняет мою желтую карточку. После этого мы допустили слишком много моментов в контратаках и потеряли их там, где не должны были. Я не говорю, что мы хорошо провели первый тайм, это не так. Но дело не в том, что они нас превосходили. Несколько раз они отдавали мяч в нашу последнюю линию, где выиграли подбор.

Слот раскритиковал Ливерпуль после сенсационного поражения Кристал Пэлас: "Нам повезло"

Галатасарай – другая команда, которую сложно победить. Они выиграли первые семь матчей, поэтому они очень сильны психологически. С ними очень сложно играть, у них есть сильные стороны, но сравнивать их нельзя. Разные игроки, тренеры и тактика", – цитирует Слота Liverpool Echo.

Матч Галатасарай – Ливерпуль состоится во вторник, 30 сентября.

Кристал Пэлас вновь одержал сенсационную победу над Ливерпулем, Ман Сити разбил Бернли, Челси в меньшинстве проиграл Брайтону