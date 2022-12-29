"Думаю, Ливерпуль – это отличный клуб для меня, чтобы прийти и показать, на что я способен и помочь команде достичь еще больше прекрасных моментов, которые уже были в предыдущие годы.

Гакпо официально перешел в Ливерпуль

На мой взгляд, здесь я смогу расти в индивидуальном плане. Здесь много великих игроков, у которых я могу многому научиться. Я с нетерпением жду игру на Энфилде. Я слышал много замечательных историй о стадионе, атмосфере. Не могу дождаться.

Очевидно, моя цель – выиграть как можно больше титулов с командой, хорошо играть, продемонстрировать миру, на что мы способны как команда и что я могу как игрок. А в личном плане – продолжать развиваться и становиться лучше с каждым сезоном. Очень благодарен, что так тепло приняли меня, с нетерпением жду встречи на стадионе и в городе", – цитирует Гакпо официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, ранее СМИ сватали Коди в Манчестер Юнайтед, а главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг уже выразил руководству клуба свое разочарование из-за того, что не удалось подписать Гакпо.

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