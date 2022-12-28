Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо официально перебрался в стан Ливерпуля. Об этом информирует официальный сайт мерсисайдского клуба. Сообщается, что "красным" осталось уладить одну формальность – получить для игрока разрешение на работу в Англии.

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"Я чувствую себя очень хорошо, я очень рад быть здесь. Я с нетерпением жду начала тренировок и начала играть за этот удивительный клуб. Я попал в клуб, в котором смогу развиваться, и в котором смогу многому научиться", – отметил Гакпо.

Коди будет выступать в Ливерпуле под 18 номером.Transfermarkt указал, что ПСВ получит 42 миллиона евро.

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