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Гайтан стал игроком Чикаго Файр

11:48 26 Читати українською
Гайтан стал игроком Чикаго Файр
Нико Гайтан / The Independent

Аргентинский полузащитник Николас Гайтан подписал соглашение с Чикаго Файр.

Футбольный клуб Чикаго Файр объявил, что подписал полузащитника Николаса Гайтана свободным агентом из клуба китайской Суперлиги Далянь Ифанг, сообщает официальный сайт американской команды.

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"Мы хотели усилить атаку и надеемся, что динамичность и способность Нико идеально подойдут", сказал президент и генеральный менеджер клуба Чикаго Файр Нельсон Родригес.

Напомним, что Гайтан успел поиграть за такие клубы как Бока Хуниорс, Атлетико Мадрид и Бенфика.

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Трансферы МЛС Далянь Ифан Далянь Ифан Мир Николас Гайтан Николас Гайтан Чикаго Файр Чикаго Файр
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