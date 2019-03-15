Гайтан стал игроком Чикаго Файр

Аргентинский полузащитник Николас Гайтан подписал соглашение с Чикаго Файр.

Футбольный клуб Чикаго Файр объявил, что подписал полузащитника Николаса Гайтана свободным агентом из клуба китайской Суперлиги Далянь Ифанг, сообщает официальный сайт американской команды.

Феррейра-Карраско спас жизнь своему одноклубнику Николасу Гайтану

"Мы хотели усилить атаку и надеемся, что динамичность и способность Нико идеально подойдут", – сказал президент и генеральный менеджер клуба Чикаго Файр Нельсон Родригес.



Напомним, что Гайтан успел поиграть за такие клубы как Бока Хуниорс, Атлетико Мадрид и Бенфика.