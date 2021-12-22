"Вы знаете, человек имеет фундаментальное право, есть право выбора. Никто не может его вынудить. Есть свои принципы, взгляды и отношение к тому или иному событию. Никто никого не обвиняет и не вынуждает. Но я сделал этот выбор.

Гай пополнил тренерский штаб Черноморца

Если бы были другие конкретные предложения, может быть, этого не было бы. Это не значит, что я пошел в Кубань из-за каких-то своих убеждений. Нет, это просто был один из вариантов, где можно продолжить карьеру", – отметил Гай в программе Пряма червона на YouTube.

В течение карьеры игрока Алексей выступал за Шахтер, Ильичевец, Черноморец, Кубань, Габалу и Олимпик. Сыграл 29 матчей за сборную Украины и забил 1 гол. В составе Шахтера выигрывал Кубок УЕФА 2008/09 и 6 раз становился чемпионом Украины. Повесил бутсы на гвоздь летом 2019, но перед этим успел отличиться скандальными заявлениями о войне на Донбассе и отказом одевать футболку с надписью "Слава украинской армии".

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