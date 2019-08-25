Гай объявил о завершении карьеры

Известный украинский полузащитник Алексей Гай больше не выйдет на футбольное поле. 36-летний хавбек сообщил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Об этом Алексей Гай написал в Instagram.

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня наступил момент завершения моей профессиональной карьеры.

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Хочу поблагодарить всех тех, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал в течение этого интересного пути. Особые слова благодарности моим партнерам – мы прошли с вами великолепный путь. Большое спасибо самому Футболу. Эта потрясающая игра дала мне все. Футбол помог мне встретить семью, друзей, знакомых, и ту часть критиков, которые помогали мне становиться сильнее.

Отдельная благодарность всем тренерам, с которыми посчастливилось поработать, у каждого из которых я чему-то учился и рос как спортсмен, как футболист, как личность.

Я всегда был и буду предан футболу. Играйте в футбол, любите футбол и получайте удовольствие от игры. Увидимся на полях Европы", – написал Гай.

Напомним, в течение карьеры Гай выступал за Шахтер, Ильичевец, Черноморец, Кубань, Габалу и Олимпик. Сыграл 29 матчей за сборную Украины и забил 1 гол. В составе Шахтера выиграл Кубок УЕФА 2008/09 и 6 раз – чемпионат Украины.

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