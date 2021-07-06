"На мой взгляд, отрезками подопечные Андрея Шевченко показывали неплохой футбол, но, если говорить в общем, то хотелось бы увидеть лучшего от сборной Украины, зная, на что этот коллектив способен. Целостная игра у "сине-желтых", на мой взгляд, вышла только в поединке со сборной Швеции. Другие матчи не были столь выразительными. Думаю, что матч с Англией показал, что команда не была полностью готова к турниру.

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Относительно отсутствия Малиновского в последнем поединке "сине-желтых"... Это была бы потеря, если бы игрок находился в своих лучших кондициях, и показывал тот футбол, который он демонстрировал до чемпионата Европы. Однако матчи турнира показали, что Руслан на 100% не готов. Да и в любом случае, один в поле не воин.

Наиболее ровно турнир провел Георгий Бущан. Больше я никого выделить не могу. Не потому, что не хочу, или, может, кого-то обижу. Просто не было такого исполнителя, который бы не опускался ниже своего уровня", – сказал Гай в комментарии Zbirna.com.

Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, однако в четвертьфинале уступила сборной Англии со счетом 0:4 и прекратила участие в турнире.

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