Гай: Я провел в Шахтере много лет, но сейчас буду делать все для победы Олимпика

Хавбек Олимпика Алексей Гай поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

"Конечно, смотрел поединок Шахтера против Хоффенхайма. Это Лига чемпионов, там самый высокий уровень. Со стороны кажется одно, а на футбольном поле все совсем по-другому. Хоффенхайм понравился больше, владел инициативой, но победил Шахтер. Это показывает, что все трудности, которые были у них в игре, они смогли преодолеть.

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Месяц назад в кубковом противостоянии у нас были хорошие отрезки, постараемся это сохранить, а также скорректировать свои действия в оборонной работе. Если будем компактно играть в воскресенье, то у нас будут хорошие шансы на положительный результат.

Я провел много лет в Шахтере, но сейчас мы находимся по разные стороны баррикад. Поэтому буду делать все для победы команды, в которой сейчас играю", – передает слова Гая пресс-служба дончан.

Поединок 17-го тура УПЛ между Шахтером и Олимпиком состоится завтра, 2 декабря. Стартовый свисток в матче прозвучит в 17 часов.

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