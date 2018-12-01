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Гай: Я провел в Шахтере много лет, но сейчас буду делать все для победы Олимпика

16:28 26 Читати українською
Гай: Я провел в Шахтере много лет, но сейчас буду делать все для победы Олимпика
Алексей Гай / ФК Олимпик

Хавбек Олимпика Алексей Гай поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

"Конечно, смотрел поединок Шахтера против Хоффенхайма. Это Лига чемпионов, там самый высокий уровень. Со стороны кажется одно, а на футбольном поле все совсем по-другому. Хоффенхайм понравился больше, владел инициативой, но победил Шахтер. Это показывает, что все трудности, которые были у них в игре, они смогли преодолеть.

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Месяц назад в кубковом противостоянии у нас были хорошие отрезки, постараемся это сохранить, а также скорректировать свои действия в оборонной работе. Если будем компактно играть в воскресенье, то у нас будут хорошие шансы на положительный результат.

Я провел много лет в Шахтере, но сейчас мы находимся по разные стороны баррикад. Поэтому буду делать все для победы команды, в которой сейчас играю", – передает слова Гая пресс-служба дончан.

Поединок 17-го тура УПЛ между Шахтером и Олимпиком состоится завтра, 2 декабря. Стартовый свисток в матче прозвучит в 17 часов.

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Украина17 тур

Шахтер - Олимпик: Воскресенье 02 декабря 2018

Шахтер
до матча
21
час
:
52
мин
Олимпик
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